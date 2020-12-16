Масштабный сбой произошел в работе Telegram

В работе популярного мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. Как следует из данных Downdetector, пользователи начали массово жаловаться на проблемы в работе сервиса около 16:00.

В работе популярного мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. Как следует из данных Downdetector, который отслеживает неполадки на различных сайтах, пользователи начали массово жаловаться на проблемы в работе сервиса около 16:00.

У большинства пользователей, сообщивших о проблемах, приложение не может подключиться к сети. На неполадки жалуются жители Москвы, Петербурга, а также Белоруссии, Украины, Германии и других европейских стран. Telegram также не работает через прокси-сервера.

Причины неполадок пока неизвестны.

Это уже второй сбой в Telegram за день. Утром сообщалось о неполадках в работе мессенжера, а также в YouTube и WhatsApp. В понедельник, 14 декабря, у пользователей возникали проблемы и с доступом к сервисам Google.