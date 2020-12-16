В «Патриоте» рассказали, как пандемия повлияла на промышленность Петербурга

Предприятия Северной столицы почти не пострадали из-за пандемии коронавируса.

Промышленность Северной столицы от пандемии коронавируса пострадала не сильно. Такое мнение на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» выразил первый заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов. По его словам, «очагов поражения» в отрасли нет.

«В период пандемии почти у всех есть сложности, но промышленность Санкт-Петербурга все-таки не находится под таким давлением, как, например, сфера услуг. Падение индекса промышленного производства составляет всего несколько процентов, в то же время наблюдается рост инвестиций в основные сферы. Промышленность города положительно проходит через этот сложный период», — заявил чиновник.

Ситов обратил внимание, что во время локдауна на некоторых предприятиях «нарушались цепочки» производств. Основные мероприятия по восстановлению рабочих мощностей касались выстраивания логистики. Проблемы в отрасли остались, и о многих из них нужно говорить, подчеркнул спикер, однако основные потери из-за коронавируса понесли сферы туризма и услуг в Петербурге.

«Это связано с контактами людей в этих сферах. На промышленных предприятиях можно увидеть, как во время первой волны, так и сейчас, что каких-то явных очагов заболеваний нет. Все предприятия достойно и своевременно внедрили необходимые меры безопасности, внедрили контроль за температурой, санитайзеры и средства индивидуальной защиты. Этими средствами удалось купировать те угрозы, которые несет коронавирус», — отметил Ситов.

Проблема оттока кадров промышленность Петербурга, по словам зампреда Комитета по промышленной политике, также не коснулась. Строительная сфера в этой части понесла гораздо больше потерь, заверил гость Медиагруппы «Патриот».

«Есть небольшие сложности с привлечением специалистов из компаний, которые имеют крупные зарубежные капиталы и внедряют крупные производственные линии. В целом, эти сложности решаемы. Предприятия подают уведомления, даже через закрытые границы возможно привлечь персонал», — заключил Ситов.

По состоянию на 16 декабря 2020 года в России зафиксировано 2 682 866 случаев заражения вирусом COVID-19.