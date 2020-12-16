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16:27   16 Декабря 2020
Происшествия

Начальник полиции позарился на наркотики и деньги из вещдоков

Начальник полиции позарился на наркотики и деньги из вещдоков

Полицейского подозревают в краже денег и наркотиков, которые хранились в турецком участке в качестве вещдоков, сообщает издание Haberturk.

Сотрудники правоохранительных органов Стамбула не досчитались вещдоков в отделении судебно-медицинской экспертизы. Об инциденте узнал руководитель, который пообещал восполнить недостающие средства и запрещенные вещества.

Такая реакция старшего по званию вызвала у подчиненных подозрения, поэтому они решили проверить записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что кражу совершил начальник участка, сообщает ФАН.

Глава районной жандармерии поручил задержать преступника, который в свое оправдание заявил, что склонен к клептомании. Также стало известно о других совершенных им ограблениях и на прошлых местах работы.

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