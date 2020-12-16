Шугалей назвал депутатский мандат билетом из ливийского плена на Родину

Депутат Госсовета Коми Максим Шугалей заявил, что готов работать на благо республики на местном и федеральном уровнях. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Депутат Госсовета Коми Максим Шугалей заявил, что готов работать на благо республики на местном и федеральном уровнях. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Освобожденный из плена ливийских боевиков Шугалей прибыл в Сыктывкар, где провел встречу с главой партии "Родина" Алексеем Журавлевым. Шугалей выразил благодарность жителям Коми за поддержку, отметив, что избрание в Госсовет стало билетом на Родину.

"Я оценил колоссальный масштаб поддержки, которую мне оказывали. Горжусь мандатом и чувствую глубочайшую ответственность, чувствую в себе силы работать для людей на любых уровнях. Готов решать вопросы жизни Республики Коми, в том числе на федеральном уровне", — отметил он.

Напомним, российский социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан были похищены боевиками в 2019 году, после чего незаконно удерживались в неофициальной тюрьме "Митига" более полутора лет.

В сентябре 2020 года Шугалей был заочно избран депутатом Госсовета Коми от партии "Родина". 10 декабря Шугалей и Суэйфан были освобождены из плена боевиков.