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16:20   16 Декабря 2020
Политика

Шугалей назвал депутатский мандат билетом из ливийского плена на Родину

Шугалей назвал депутатский мандат билетом из ливийского плена на Родину

Депутат Госсовета Коми Максим Шугалей заявил, что готов работать на благо республики на местном и федеральном уровнях. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Освобожденный из плена ливийских боевиков Шугалей прибыл в Сыктывкар, где провел встречу с главой партии "Родина" Алексеем Журавлевым. Шугалей выразил благодарность жителям Коми за поддержку, отметив, что избрание в Госсовет стало билетом на Родину.

"Я оценил колоссальный масштаб поддержки, которую мне оказывали. Горжусь мандатом и чувствую глубочайшую ответственность, чувствую в себе силы работать для людей на любых уровнях. Готов решать вопросы жизни Республики Коми, в том числе на федеральном уровне", — отметил он.

Напомним, российский социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан были похищены боевиками в 2019 году, после чего незаконно удерживались в неофициальной тюрьме "Митига" более полутора лет.

В сентябре 2020 года Шугалей был заочно избран депутатом Госсовета Коми от партии "Родина". 10 декабря Шугалей и Суэйфан были освобождены из плена боевиков.

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#россия #коми #Шугалей

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