Авария с участием семи машин произошла на КАД в Петербурге

Пятикилометровая пробка образовалась после дорожно-транспортного происшествия с участием семи автомобилей на КАД в Санкт-Петербурге.

Пятикилометровая пробка образовалась после дорожно-транспортного происшествия с участием семи автомобилей на КАД в Санкт-Петербурге.

Массовая авария зафиксирована на 52-м трассы по внешнему кольцу КАД. По предварительным данным, один из участников дорожного движения не справился с управлением и допустил столкновение с другой машиной, что привело к образованию "цепи-столкновений".

В результате произошедшего инцидента пять легковушек и два грузовика получили механические повреждения кузова. Информация о погибших и пострадавших в ДТП не поступала. На месте наблюдается затор, работают сотрудники экстренных служб города. Правоохранителям предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.