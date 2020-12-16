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16:09   16 Декабря 2020
Происшествия

Авария с участием семи машин произошла на КАД в Петербурге

Авария с участием семи машин произошла на КАД в Петербурге

Пятикилометровая пробка образовалась после дорожно-транспортного происшествия с участием семи автомобилей на КАД в Санкт-Петербурге.

Массовая авария зафиксирована на 52-м трассы по внешнему кольцу КАД. По предварительным данным, один из участников дорожного движения не справился с управлением и допустил столкновение с другой машиной, что привело к образованию "цепи-столкновений".

В результате произошедшего инцидента пять легковушек и два грузовика получили механические повреждения кузова. Информация о погибших и пострадавших в ДТП не поступала. На месте наблюдается затор, работают сотрудники экстренных служб города. Правоохранителям предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.

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#авария #дтп #кад

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