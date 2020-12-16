Депутат Вострецов обсудил с властями Забайкалья вопросы экологии Балея

Высокий уровень смертности среди трудоспособного населения и заболеваемости раком в городе Балей обсудили в Забайкалье. Депутат ГД Сергей Вострецов принял участие в переговорах.

Высокий уровень смертности среди трудоспособного населения и заболеваемости раком в городе Балей обсудили в Забайкалье. Депутат ГД Сергей Вострецов принял участие в переговорах.

Уровень онкологических и психических заболеваний превышает региональные показатели в городе Балей в Забайкальском крае, пишет Федеральное агентство новостей. Такая ситуация могла возникнуть в послевоенное время, когда большинство зданий строили с использованием радиоактивного ториевого песка, считает депутат Вострецов.

"Абсолютно очевидно что балейцы заслужили право на достойную и безопасную жизнь, но для этого необходимо объединение и политическая воля и федеральных, и региональных, и бизнес ресурсов", — подчеркнул парламентарий.

Вопрос экологии в регионе обсудили глава Забайкальского края Александр Осипов и председатель комитета по природным ресурсам Госдумы Николай Николаев. Вострецов призвал власти региона обеспечить местным жителям безопасность в том числе на федеральном уровне. Участники совещания создадут рабочую группу. Она должна будет подготовить для российского правительства предложения для решения проблемы. На YouTube Николая Николаева можно увидеть фильм об экологической катастрофе "Балей. Катастрофа золотого города".