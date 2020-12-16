Эрдоган раскритиковал США за антитурецкие санкции, связанные с С-400

Санкции за покупку российских установок С-400 не соответствуют союзническим отношениям между странами.

Санкции за покупку российских установок С-400 не соответствуют союзническим отношениям между странами.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал санкции от США, которые Вашингтон ввел за покупку комплексов С-400 "Триумф" в России. Он напомнил, что Анкара пыталась закупить у Запада установки Patriot, однако эта инициатива завершилась неудачей. По этой причине Турции пришлось обратиться к России для приобретения эффективных систем ПВО.

"Это решение — нападение на наш суверенитет, средство давления на нас", — заявил он.

Вашингтон ввел ограничения, касающиеся секретариата оборонной промышленности Турции и возглавляющего ее Исмаила Демира. Давлению также подверглись еще трое физических лиц. Об использовании санкций для "противодействия противникам Америки" (CAATSA) ранее говорил госсекретарь президента США Майк Помпео.