В Совбезе обеспокоены проблемой российского "разнотыка"

Россия страдает из-за несогласованности действий представителей многих сфер. Об этой проблеме сказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Россия страдает из-за несогласованности действий представителей многих сфер. Об этой проблеме сказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Политик поднял этот вопрос в ходе заседания межведомственной комиссии по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Он отметил, что хронической проблемой страны является "разнотык".

Люди работают в одних и тех же сферах, не согласовывая свои действия. Это приводит к тому, что граждане либо зря делают одну и ту же работу, или работают в близких направлениях, тогда как могли бы одновременно развиваться в разных векторах.

Ранее Дмитрий Медведев поручил Роспотребнадзору переоснастить пункты пропуска на российской границе, чтобы снизить риск завоза коронавируса.