15:18 16 Декабря 2020Происшествия
В Правительстве Армении сообщили о смерти Пашиняна
Умер отец премьера Армении Никола Пашиняна. Причиной его смерти стала продолжительная болезнь.
Умер отец премьера Армении Никола Пашиняна. Причиной его смерти стала продолжительная болезнь.
Стало известно о смерти премьер-министра Армении Никола Пашиняна — Вовы Пашиняна. Он ушел из жизни на 81-м году.
Причиной смерти Пашиняна стала продолжительная болезнь, с которой он боролся на протяжении нескольких лет. Перед смертью он больше недели находился в больнице. Об этом рассказали в правительстве Армении.
Добавим, Пашинян был дважды женат. В первом браке у него родилось трое сыновей – Артак, Армен и Никол. Когда будущему премьер-министру Армении было 12 лет его мать скончалась от болезни. После этого отец женился во второй раз. Также Пашинян долгие годы работал учителем физкультуры в одной из местных школ.