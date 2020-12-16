В Правительстве Армении сообщили о смерти Пашиняна

Умер отец премьера Армении Никола Пашиняна. Причиной его смерти стала продолжительная болезнь.

Умер отец премьера Армении Никола Пашиняна. Причиной его смерти стала продолжительная болезнь.

Стало известно о смерти премьер-министра Армении Никола Пашиняна — Вовы Пашиняна. Он ушел из жизни на 81-м году.

Причиной смерти Пашиняна стала продолжительная болезнь, с которой он боролся на протяжении нескольких лет. Перед смертью он больше недели находился в больнице. Об этом рассказали в правительстве Армении.

Добавим, Пашинян был дважды женат. В первом браке у него родилось трое сыновей – Артак, Армен и Никол. Когда будущему премьер-министру Армении было 12 лет его мать скончалась от болезни. После этого отец женился во второй раз. Также Пашинян долгие годы работал учителем физкультуры в одной из местных школ.