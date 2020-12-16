Признание Telegram и «ВКонтакте» пиратскими не повлияет на россиян
Внесение соцсети "Вконтакте" и мессенджера Telegram в реестр пиратских сайтов никак не повлияет на российских интернет-пользователей, заявил адвокат Роман Максимович.
Россиянам не следует паниковать из-за решения Европейской комиссии, заявил телеканалу "360" адвокат правового центра "Человек и закон" Роман Максимович. Юрист подчеркнул, что в России все вопросы, которые так или иначе связаны правообладанием, регулируются гражданским и уголовным кодексами.
"В таком случае правообладатель взыскивает убытки. Либо, в том случае, если действия нарушителя попадают под статью о нарушении авторских прав, против него возбуждается уголовное дело", — пояснил он.
Максимович добавил, что для России все останется без изменений, так как ограничения на пользование теми или иными сервисами могут наложить только суд по иску правообладателя. По его словам, даже в таком случае под "закрытие" попадет не вся структура, а только та страница, где размещен контент с нарушениями.