Признание Telegram и «ВКонтакте» пиратскими не повлияет на россиян

Внесение соцсети "Вконтакте" и мессенджера Telegram в реестр пиратских сайтов никак не повлияет на российских интернет-пользователей, заявил адвокат Роман Максимович.

Внесение соцсети "Вконтакте" и мессенджера Telegram в реестр пиратских сайтов никак не повлияет на российских интернет-пользователей, заявил адвокат Роман Максимович.

Россиянам не следует паниковать из-за решения Европейской комиссии, заявил телеканалу "360" адвокат правового центра "Человек и закон" Роман Максимович. Юрист подчеркнул, что в России все вопросы, которые так или иначе связаны правообладанием, регулируются гражданским и уголовным кодексами.