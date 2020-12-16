Юристы обнаружили секрет успеха Байдена в машинах для подсчета голосов

Аппараты для подсчета голосов американских избирателей могли быть запрограммированы на ошибки.

Специалисты из американской некоммерческой организации Thomas More Society (предоставляет юридические услуги) обнаружили еще одно нарушение процесса голосования на прошедших выборах президента США. Эксперты решили проверить несколько машин Dominion — электронных аппаратов для голосования и подсчетов бюллетеней — в округе Антрим Каунти, штат Мичиган, и обнаружили серьезное несоответствие.

«Доминионы» сканируют бюллетени и сводят все полученные данные в единую таблицу. Впоследствии этими данными могут воспользоваться сотрудники центров, пересчитывающих голоса вручную. Вероятность ошибки при электронном подсчете, как утверждают представители Федеральной избирательной комиссии, составляет примерно 0,0008%. Однако юристы из Thomas More Society пришли к совсем другой цифре — 65%.

Чтобы это выяснить, специалисты просмотрели отчетности «доминионов» в Антрим Каунти за 6 декабря 2020 года и увидели, что из 15 676 отдельных событий, отраженных на серверах машин, 10 667 были помечены, как «имеющие ошибку». Это значит, что больше половины бюллетеней были обработаны с ошибкой, либо эти «ошибки» были специально запрограммированы в аппаратах.

Теперь команда Thomas More Society отправила иски в несколько колеблющихся штатов с требованием сохранить данные счетных машин для последующего разбирательства. Юристы опасаются, что после голосования коллегии выборщиков, которая признала демократа Джозефа Байдена победителем, всю информацию с «доминионов» могут удалить за ненадобностью.

«Мы подаем во все колеблющиеся штаты требование, чтобы местные судьи вмешались и сохранили доказательства. Они не должны быть уничтожены или испорчены преднамеренными или безрассудными действиями должностных лиц исполнительной власти. <…> Это происходит в те дни, когда чиновники блокируют законодателям возможность высказаться о выборах в своих штатах. Полученная информация совпадает с другими убедительными доказательствами того, что выборы в этих штатах не могут быть сертифицированы в соответствии с законом», — заявил директор организации Фил Клайн.

Глава Thomas More Society, вероятнее всего, говорит о Техасе, Пенсильвании, Мичигане, Джорджии и Висконсине, в которых несколько недель шла ожесточенная борьба за пересмотр результатов выборов. За Техас, который обратился с соответствующим иском в Верховный суд, выступил весь юг США, 17 штатов, но судей это не убедило. Требование было отклонено. После заявления Фила Клайна дело может принять новый оборот.

Эксперты уверены, что частота ошибок в округе Антрим Каунти — это не случайность, а функция, встроенная в программное обеспечение машин для подсчета голосов. Примечательно, что за несколько дней до проверки, 1 декабря, Бюро по выборам Мичигана опубликовало меморандум для местных чиновников. Документ предписывал в кратчайшие сроки удалить все электронные файлы избирательных бюллетеней со всех ноутбуков и флешек.

Юристы намерены остановить этот процесс и спасти данные, которые еще не успели подчистить. В будущем их тоже можно перепроверить и, возможно, найти неоспоримые доказательства фальсификаций на прошедших выборах в США.

«Государственный секретарь Мичигана распорядился удалить электронные отчеты ["доминионов"] и другие доказательства. Также он предпринял некоторые шаги, чтобы скрыть явные доказательства относительно недостатков в работе машин Dominion от общественности и законодателей. Они, в свою очередь, нуждаются в доступе к этой информации, чтобы выполнить свой конституционный долг», — подчеркнул Фил Клайн.

На расследование юристов из Thomas More Society уже отреагировал действующий президент США Дональд Трамп. Он написал в Twitter об ошибке мичиганских «доминионов» и подшутил над госсекретарем штата Джоселин Бенсон.

«68% ошибок в мичиганских машинах для голосования. По закону должно быть крошечное отставание [погрешность] в один процент. Нарушил ли закон госсекретарь штата Мичиган? <…> — написал Трамп.

68% error rate in Michigan Voting Machines. Should be, by law, a tiny percentage of one percent. Did Michigan Secretary of State break the law? Stay tuned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 15, 2020

На обвинения в мошенничестве уже ответил генеральный директор компании Dominion Voting Systems (производит счетные машины) Джон Поулос. В минувший вторник, 15 декабря, он предстал перед мичиганскими законодателями и объявил, что юристы просто хотят «посеять сомнения и путаницу в связи с президентскими выборами 2020 года» и откровенно лгут.