Налоговые органы и банки ужесточат контроль за операциями с наличными

Поправки к закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, вступят в силу с 10 января. Среди прочего они коснутся переводов и снятия денег в банкоматах.

Поправки к закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, вступят в силу с 10 января. Среди прочего они коснутся переводов и снятия денег в банкоматах.

Нововведения нацелены на устранение лазеек для тех, кто ведет двойную бухгалтерию. Усилится контроль за операциями по договорам лизинга и любыми операциями с наличными свыше 600 тысяч рублей. Также под усиленное внимание попадут почтовые переводы от 100 000 рублей и выше, в том числе в иностранной валюте, если рублевый эквивалент превышает эту сумму. Будет проверяться снятие наличных, зачисленных на баланс мобильного телефона, если речь идет о суммах более 100 000 рублей.

Кроме того, планируется отслеживать ставки в лотерее от 600 000 рублей, выплаты по итогам участия в азартных играх в том же размере, а также расчеты наличными и безналичными деньгами, которые проводятся по сделкам с недвижимостью на сумму не менее 3 млн рублей. Аналитики констатируют, что российские налоговые органы и банки объединяют усилия в целях контроля за операциями с наличными.