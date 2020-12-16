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14:37   16 Декабря 2020
Происшествия

Арестанты московского СИЗО вымогали у сокамерников "дань" для АУЕ

Арестанты московского СИЗО вымогали у сокамерников "дань" для АУЕ

Сотрудники ФСИН начали проверку данных о причастности находящихся в одной из тюрем Москвы злоумышленников к запрещенной организации АУЕ, а также сборе средств в пользу движения.

По версии следствия, ряд участников события нарушали принятые нормы нахождения в исправительном учреждении и занимались насаждением "криминальной идеологии", которая выражается в отрицании моральных принципов и пропаганде насилия, сообщает пресс-служба ведомства.

Верховный суд России в августе 2020 года принял решение о признании АУЕ экстремистской организацией, так как члены объединения воздействуют на подростков и молодежь, представляя угрозу для жизни граждан страны.

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#сизо #фсин #ауе

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