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14:35   16 Декабря 2020
Происшествия

Экс-надзирателя иеговистов под Москвой осудят за экстремизм

Экс-надзирателя иеговистов под Москвой осудят за экстремизм

Бывший надзиратель религиозной секты в Подмосковье и другие ее члены ответят в суде за экстремизм.

Экс-надзиратель запрещенной на территории РФ религиозной организации "Свидетели Иеговы" в Подмосковье и другие ее члены предстанут перед судом. Слушание пройдет по делу об экстремизме.

По имеющимся у следствия данным, один из обвиняемых был надзирателем и участником организации "Свидетели Иеговы" в Чехове. Он знал о том, что деятельность организации запрещена в России. Другие члены организации занимались пропагандой ее деятельности.

Во время расследования провели четыре очные ставки, пять обысков. Один из участников запрещенной организации сейчас находится в федеральном розыске.

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#суд #подмосковье #свидетели иеговы

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