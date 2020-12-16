Экс-надзирателя иеговистов под Москвой осудят за экстремизм

Бывший надзиратель религиозной секты в Подмосковье и другие ее члены ответят в суде за экстремизм.

Бывший надзиратель религиозной секты в Подмосковье и другие ее члены ответят в суде за экстремизм.

Экс-надзиратель запрещенной на территории РФ религиозной организации "Свидетели Иеговы" в Подмосковье и другие ее члены предстанут перед судом. Слушание пройдет по делу об экстремизме.

По имеющимся у следствия данным, один из обвиняемых был надзирателем и участником организации "Свидетели Иеговы" в Чехове. Он знал о том, что деятельность организации запрещена в России. Другие члены организации занимались пропагандой ее деятельности.

Во время расследования провели четыре очные ставки, пять обысков. Один из участников запрещенной организации сейчас находится в федеральном розыске.