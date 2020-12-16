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14:33   16 Декабря 2020
Политика

Глава МИД Финляндии рассчитывает на скорый визит в Россию

Глава МИД Финляндии рассчитывает на скорый визит в Россию

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто планирует посетить Россию после пандемии коронавируса.

Он рассказал, что помимо визита планируются двусторонние встречи и совместные мероприятия, а также переговоры экономической комиссии. В этом году финляндско-российский культурный форум прошел в виртуальном формате, а в 2021 году его проведение запланировано в Казани. Об этом рассказывается в материале ТАСС.

Хаависто рассказал, что еще до введения ограничений в начале этого года он успел встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. После этого связь поддерживается по телефону.

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#россия #финляндия #мид

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