Глава МИД Финляндии рассчитывает на скорый визит в Россию

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто планирует посетить Россию после пандемии коронавируса.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто планирует посетить Россию после пандемии коронавируса.

Он рассказал, что помимо визита планируются двусторонние встречи и совместные мероприятия, а также переговоры экономической комиссии. В этом году финляндско-российский культурный форум прошел в виртуальном формате, а в 2021 году его проведение запланировано в Казани. Об этом рассказывается в материале ТАСС.

Хаависто рассказал, что еще до введения ограничений в начале этого года он успел встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. После этого связь поддерживается по телефону.