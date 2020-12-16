Вячеслав Володин поддержал борьбу с хамством в Госдуме РФ

Российские чиновники представляют власть, поэтому с них "больше спрос", заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя принятый закон о штрафах за хамство.

Российские чиновники представляют власть, поэтому с них "больше спрос", заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя принятый закон о штрафах за хамство.

Как стало известно, российские депутаты утвердили законопроект о многотысячных штрафах за хамское поведение представителей власти.

По словам Вячеслава Володина, с хамством необходимо бороться, особенно если оно исходит со стороны чиновников, поскольку они представляют власть.

"Им больше дано, с них больше спрос", — заявил спикер.

Парламентарий подчеркнул, что депутаты Госдумы РФ будут принимать проекты, которые сократят число инцидентов, связанных с хамством и оскорблениями.