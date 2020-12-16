Испытания ракет "Булава" стали поводом для антироссийской истерии на Западе

Попытки западных СМИ нагнетать панику вокруг запуска ракет "Булава" с борта подводной лодки в Охотском море являются антироссийской истерией, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

Попытки западных СМИ нагнетать панику вокруг запуска ракет "Булава" с борта подводной лодки в Охотском море являются антироссийской истерией, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

Единовременный залп четырьмя ракетами состоялся 12 декабря. Подводный атомный крейсер "Владимир Мономах" провел залп четырьмя межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР).

Они успешно поразили цели на полигоне Чижа в Архангельской области. Журналисты американского издания Popular Mechanics охарактеризовали произошедшее как "превью конца цивилизации". Военный обозреватель Юрий Кнутов обратил внимание на ситуацию.

"В год в нашей стране их проходит около 200. О всех пусках ракет из состава ядерных сил сдерживания мы заранее предупреждаем США и блок НАТО", — заявил эксперт.

О маневрах 12 декабря в Вашингтоне также было хорошо известно, передает его слова Nation News. Стрельбы использовали для повышения градуса антироссийской истерии на Западе, уверен Кнутов.

Он также напомнил о провокационных летных учениях авиации США. Стратегические бомбардировщики провели отработку ядерных ударов по Санкт-Петербургу, Севастополю, Новороссийску, Калининграду и ряду других мест. Один из B-52 Stratofortress при этом подошел на 15 км к территории Крыма.