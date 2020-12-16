Вакцины от коронавируса внесут в календарь прививок до конца 2020 года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился внести вакцины от COVID-19 в национальный календарь прививок до 17 декабря 2020 года.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился внести вакцины от COVID-19 в национальный календарь прививок до 17 декабря 2020 года.

Мишустин поручил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко лично контролировать организацию работы прививочных пунктов на территории РФ с 1 по 10 января 2021 года. Согласно распоряжению Председателя Кабмина РФ, Роспотребнадзору полагается оценивать ситуацию с COVID-19 в стране и своевременно докладывать правительству о возможных рисках.

Массовая вакцинация россиян от коронавируса началась в декабре 2020 года. Первые прививки от коронавируса получили учителя, медики и другие входящие в группы риска граждане. Российские ученые разработали уже две вакцины от COVID-19, третий препарат ожидает получения регистрации в Минздраве РФ уже в феврале будущего года.