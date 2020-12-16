Власти Сирии вдвое увеличили бюджет страны на 2021 год

Народный совет Сирии одобрил проект бюджета на 2021 финансовый год. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Народный совет Сирии одобрил проект бюджета на 2021 финансовый год. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Парламентарии одобрили законопроект о государственном бюджете на 2021 финансовый год, который составит 8,5 триллиона сирийских фунтов (порядка 16,5 миллиарда долларов). При этом в 2020 году объем федерального бюджета Сирии оценивался в 7,8 миллиарда долларов, передает Федеральное агентство новостей.

Большая часть средств будет направлена на восстановление производства и создание новых рабочих мест. На социальные расходы будет выделено 3,6 триллиона фунтов. А на развитие инфраструктуры, в том числе работу и модернизацию нефтеперерабатывающих заводов и электростанций, более четырех трлн фунтов.