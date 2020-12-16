Американские церкви потратят миллионы долларов на борьбу с «белым расизмом»

Деньги верующих пойдут на поддержку афроамериканцев.

Вслед за протестами Black lives matter («Жизни темнокожих важны» — англ.), которые вспыхнули в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, некоторые религиозные группы по всей стране массово заявили, что потратят миллионы долларов на возмещение ущерба, связанного с расизмом в эпоху рабства, сообщает The Guardian.

Локомотивом такой идеи стал Совет церквей Миннесоты, который предложил создать организацию по образцу Комиссии по установлению истины и примирению, созданной в Африке после апартеида.

«В Миннесоте одни из самых высоких показателей расовых различий в стране — в отношении здоровья, благосостояния, жилья, отношения полиции к людям», — пожаловался гендиректор Совета церквей Миннесоты Кертисс Де Янг. — Все эти различия проистекают из глубокой истории расизма».

Старейшина Африканской методистской епископальной церкви в Миннесоте Стейси Смит одобрила инициативу и заявила, что возмещение ущерба превращает штат «в эпицентр образования расовой справедливости».

«Правда в нашей истории очень важна, — сказала Стейси Смит. — Был определенный вакуум таких историй, не только от темнокожих и коричневых людей, но и от коренных народов».

Среди сочувствующих темнокожим очень выделилась Епископальная Епархия Техаса, которая признала, что ее первый епископ Александр Грегг был рабовладельцем, а его первая церковь — Епископальная церковь Христа в Матагорде (1844 г.) была построена рабами.

Техасская Епархия пообещала общественности, что выделит 13 миллионов долларов на долгосрочные программы, которые включают в себя стипендии для студентов, а также финансовую помощь церквям, где большинство прихожан — темнокожие.

Также отметилась Епископальная Епархия Мэриленда, когда проголосовала в сентябре за создание фонда возмещения ущерба потомкам рабов в размере 1 млн долларов, который будет финансировать программы поддержки темнокожих студентов, обитателей домов престарелых и владельцев малого бизнеса.

«Мы сделали это в знак признания того факта, что эта церковь, а также многие другие церкви и организации получили выгоду от воровства. Мы воровали у бедных, у афроамериканского сообщества» — обосновал свои действия темнокожий епископ Мэриленда Юджин Саттон.

За последних год подобные программы для поддержки темнокожих и коренных жителей Америки были запущены в храмах более 6 штатов, в том числе в Мэриленде, Техасе, Лонг-Айленде и Нью-Йорке.

Ранее губернатор Флориды разрешил сбивать и расстреливать активистов BLM.