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14:09   16 Декабря 2020
Общество

Ученые выделили наименее подверженную смерти с COVID-19 категорию людей

Ученые выделили наименее подверженную смерти с COVID-19 категорию людей

Летальные случаи с коронавирусом реже всего наблюдаются у людей с первой группой крови. Такое заявление сделали датские ученые на основе проведенных исследований.

Ученые проанализировали данные 473 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией. Показатель смертности с COVID-19 у обладателей первой группы крови оказался самым низким. По мнению ученых, у этих людей в крови отсутствуют вещества, пропускающие вирус в организм.

ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире 11 марта 2020 года. Врачи разных стран подтвердили 7,3 млн случаев заболевания COVID-19 с начала этого года. Положительный результат теста на COVID-19 в России получили 2,7 млн человек.

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#ученые #смертность #коронавирус

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