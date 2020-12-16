Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:59   16 Декабря 2020
Общество

Медведев предложил разработать план действия на случай новой пандемии

Медведев предложил разработать план действия на случай новой пандемии

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил разработать единый план действия при угрозе появления новых пандемий.

Дмитрий Медведев считает, что необходимо разработать единую дорожную карту, которая послужит планом действий при возникновении новой угрозы. Об этом замглавы Совбеза заявил на заседании Межведомственной комиссии Совета безопасности Российской Федерации по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.

"Нужно подумать и над разработкой единого плана действий, или, если хотите, дорожной карты, которая позволит своевременно защититься от подобных кризисных явлений в будущем", — сказал он, говоря об угрозе появления новых инфекций.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#совбез #медведев #пандемия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров