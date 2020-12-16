Медведев предложил разработать план действия на случай новой пандемии

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил разработать единый план действия при угрозе появления новых пандемий.

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил разработать единый план действия при угрозе появления новых пандемий.

Дмитрий Медведев считает, что необходимо разработать единую дорожную карту, которая послужит планом действий при возникновении новой угрозы. Об этом замглавы Совбеза заявил на заседании Межведомственной комиссии Совета безопасности Российской Федерации по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.