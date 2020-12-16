Евросоюз не готов наладить взаимоотношения с Россией

ЕС не сможет установить нормальные отношения с Россией. Об этом руководитель российского МИД Сергей Лавров сообщил в ходе встречи с главой МИД Хорватии Горданом Радманом.

ЕС не сможет установить нормальные отношения с Россией. Об этом руководитель российского МИД Сергей Лавров сообщил в ходе встречи с главой МИД Хорватии Горданом Радманом.

Сергей Лавров выразил сомнения в установлении нормальных отношений между РФ и Евросоюзом. Но несмотря на это, Москва будет продолжать поддерживать теплые, дружественные связи с хорватским государством.

"Евросоюз как структура не готов к нормальным отношениям с РФ, но это совсем не мешает нам развивать добрые, эффективные, равноправные отношения с нашими хорватскими коллегами и друзьями", — отметил Сергей Лавров.

Также на встрече с Горданом Лавров подчеркнул, что законодательство Боснии и Герцеговины требует изменений. Реформы необходимы для того, чтобы каждый государствообразующий народ мог избирать своего представителя в структуры Сараево.