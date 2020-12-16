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13:34   16 Декабря 2020
Общество

Вводить локдаун в Москве пока не планируют

Вводить локдаун в Москве пока не планируют

Правительство Москвы пока не видит необходимости вводить тотальный локдаун в городе, заявил столичный мэр Сергей Собянин.

Московские специалисты тщательно следят за распространением коронавирусной инфекции в городе, заверил Собянин. Согласно прогнозу врачей, заболеваемость COVID-19 в столице скоро может пойти на спад, поэтому строгие ограничения в городе не нужны, заключил градоначальник.

Всего 2,7 млн случаев коронавирусной инфекции подтвердили в Москве с начала 2020 года. Актуальную информацию о ситуации с заболеванием в стране можно отслеживать на сайте стопкоронавирус.рф.

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#москва #собянин #коронавирус

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