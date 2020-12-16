Шугалей встретился в Коми с главой партии "Родина" Журавлевым

Председатель партии «Родина» Алексей Журавлев прибыл в Сыктывкар, где провел встречу с депутатом Госсовета Коми Максимом Шугалеем.

Председатель партии «Родина» Алексей Журавлев прибыл в Сыктывкар, где провел встречу с депутатом Госсовета Коми Максимом Шугалеем.

В ходе встречи Журавлев отметил, что итоги выборов возлагают на партию "Родина" большие обязательства. Он подчеркнул, что жителей Республики Коми необходимо поддержать на государственном уровне. Кроме того, Журавлев и Шугалей обсудили вопросы экологии и позицию партии "Родина" по бюджетному процессу в Коми.

В свою очередь Шугалей заверил Журавлева, что местный актив партии будет принимать активное участие в работе общественной приемной партии "Родина".

Напомним, российский социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан были похищены боевиками в 2019 году, после чего их незаконно удерживали в неофициальной тюрьме «Митига». Россияне провели в заточении более полутора лет. За это время им так и не предъявили официальных обвинений. 10 декабря 2020 года россиян освободили. Социолог был заочно выбран в Госсовет Коми от партии "Родина". Он временно передал свой мандат Елене Ивановой, пока проходит медобследование.