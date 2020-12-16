Полицейские Волоколамска помогли спастись замерзшему в сугробе мужчине

Мужчина оказался в сугробе в Волоколамске и мог бы там замерзнуть, если бы ему вовремя не оказали помощь сотрудники правоохранительных органов.

Мужчина оказался в сугробе в Волоколамске и мог бы там замерзнуть, если бы ему вовремя не оказали помощь сотрудники правоохранительных органов.

Замерзшего на улице 59-летнего мужчину спасли сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Волоколамскому городскому округу.

Правоохранители совершали плановый объезд на патрульной машине на автодороге Осташево — Болычево — Карачарово. Неподалеку от села они увидели, что в сугробе лежит мужчина. Пострадавший не мог шевелиться из-за того, что сильно замерз. Правоохранители помогли ему добраться до автомобиля и отвезли в медучреждение.

Медики оказали необходимую помощь пострадавшему. Сейчас его жизни ничто не угрожает, пишет vmo24.