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13:24   16 Декабря 2020
Происшествия

Полицейские Волоколамска помогли спастись замерзшему в сугробе мужчине

Полицейские Волоколамска помогли спастись замерзшему в сугробе мужчине

Мужчина оказался в сугробе в Волоколамске и мог бы там замерзнуть, если бы ему вовремя не оказали помощь сотрудники правоохранительных органов.

Замерзшего на улице 59-летнего мужчину спасли сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Волоколамскому городскому округу.

Правоохранители совершали плановый объезд на патрульной машине на автодороге Осташево — Болычево — Карачарово. Неподалеку от села они увидели, что в сугробе лежит мужчина. Пострадавший не мог шевелиться из-за того, что сильно замерз. Правоохранители помогли ему добраться до автомобиля и отвезли в медучреждение.

Медики оказали необходимую помощь пострадавшему. Сейчас его жизни ничто не угрожает, пишет vmo24.

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