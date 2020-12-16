Антитела к коронавирусу найдены у половины жителей Урала и Сибири

Более чем половина жителей Сибири и Урала имеет антитела к коронавирусу. Об этом заявили специалисты лаборатории "Инвитро".

Более чем половина жителей Сибири и Урала имеет антитела к коронавирусу. Об этом заявили специалисты лаборатории "Инвитро".

Они составили топ-5 сибирских городов с высоким среднесуточным показателем положительных результатов в декабре. В Новосибирске он составил 62%. В Красноярске и Омске – 58% и 56% соответственно. В Барнауле этот показатель равен 55%, а в Иркутске – 54%, отмечает РБК.

На Урале наибольшее количество положительных результатов у пациентов, которые сдавали тест на антитела к коронавирусу, зафиксировано в Екатеринбурге, отмечает телеканал "360". Показатель составил 52%. В Челябинске и Тюмени – 57% и 53% соответственно. По мнению специалистов, основываясь на таких данных, нельзя делать выводы о реальном количестве переболевших коронавирусом в России.