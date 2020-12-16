Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:59   16 Декабря 2020
Политика

Глава МИД РФ прокомментировал использование дела Навального против России

Глава МИД РФ прокомментировал использование дела Навального против России

Использование истории с "отравлением" Алексея Навального против России выглядит ущербно.

Такую позицию озвучил глава МИД России Сергей Лавров.

"Сенсация" в западных СМИ о двойном или тройном "отравлении Навального" говорит об отсутствии у партнеров этики, их нежелании установить факты", – заявил министр.

Ранее сообщение о "втором отравлении" Навального прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля назвал эту публикацию чушью. Ранее в СМИ появилась информация, что блогера якобы пытались повторно отравить, когда он был в коме.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #лавров #навальный

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров