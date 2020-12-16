Российская авиагруппа встретилась с жителями сирийской провинции Эс-Сувейда

Российские военнослужащие встретились с представителями местных племен и религиозными деятелями в сирийской провинции Эс-Сувейда.

Российские военнослужащие встретились с представителями местных племен и религиозными деятелями в сирийской провинции Эс-Сувейда.

Командование российской авиагруппы договорилось с сирийцами координировать усилия для обеспечения мира в Эс-Сувейде, обсуждались экономические вопросы. Одной из поднятых тем было уравнение в правах и обязанностях местных жителей и остальных сирийцев, передает ФАН. В будущем предполагается продолжать такие встречи, пока цели не будут достигнуты.

Вещающая из Лондона "Сирийская обсерватория по правам человека" (SOHR) попыталась распространить информацию о том, что целью переговоров была якобы попытка пополнить новобранцами ряды САА. Ранее SOHR неоднократно была замечена в публикации недостоверных данных, включая вбросы по поводу химического оружия в Восточной Гуте.