МИД РФ: Москва не получала от Вашингтона сведения по кибератакам

Россия не получала сообщения от США по кибератакам.

Россия не получала сообщения от США по кибератакам.

Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.

"У нас не зарегистрировано каких-либо официальных обращений Соединенных Штатов касательно хакерских атак, подозрений в этих атаках. Мы уже привыкли к тому, что США и другие западные страны просто объявляют в СМИ об очередных обвинениях в адрес России, будь то хакеры, будь то какая-то сенсация про двойное и даже тройное отравление Навального", – сказал министр.

Он отметил Москва уже привыкла, что обвинения обычно направлены в сторону России. Речь идет и о хакерских атаках и об информационных вбросах.