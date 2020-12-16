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12:55   16 Декабря 2020
Политика

МИД РФ: Москва не получала от Вашингтона сведения по кибератакам

МИД РФ: Москва не получала от Вашингтона сведения по кибератакам

Россия не получала сообщения от США по кибератакам.

Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.

"У нас не зарегистрировано каких-либо официальных обращений Соединенных Штатов касательно хакерских атак, подозрений в этих атаках. Мы уже привыкли к тому, что США и другие западные страны просто объявляют в СМИ об очередных обвинениях в адрес России, будь то хакеры, будь то какая-то сенсация про двойное и даже тройное отравление Навального", – сказал министр.

Он отметил Москва уже привыкла, что обвинения обычно направлены в сторону России. Речь идет и о хакерских атаках и об информационных вбросах.

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#россия #сша #мид рф

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