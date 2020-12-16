Коммунальщики Фрунзенского района Петербурга продолжают борьбу со снегом

Работники коммунальных служб Фрунзенского района Санкт-Петербурга продолжают бороться со снегом, который выпал минувшей ночью.

Работники коммунальных служб Фрунзенского района Санкт-Петербурга продолжают бороться со снегом, который выпал минувшей ночью.

Работа началась ранним утром. Основная задача — убрать снег с тротуаров и не допустить образование ледяной корки и гололеда. Особо тщательно убираются остановки общественного транспорта и территории вокруг объектов здравоохранения.

Петербург останется без общественного транспорта и городской подземки в новогоднюю ночь, сообщили в городском комитете по транспорту. Решение администрации одобрил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он разрешил в ночь с 31 декабря на 1 января не выпускать в рейсы ночные автобусы, сообщает телеканал "360".