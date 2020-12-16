Кредиты Украины подтолкнули страну на грань дефолта

Киев накопил слишком много долгов, с которыми страна справиться самостоятельно уже не может.

В октябре 2020 года государственный долг Украины составлял 2 368,18 триллиона гривен (больше 83 миллиардов долларов США). Несколько дней назад эта цифра заметно выросла: 12 декабря Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил Киеву новый займ в 300 миллионов долларов. На этот раз на поддержку населения, пострадавшего от пандемии коронавируса.

«Поддержка Всемирного банка Украине в эти критические времена, которая направлена на защиту бедных, пострадавших от вспышки COVID-19, имеет значительный эффект. Меры социальной защиты, которые поддержат новым кредитом, помогут правительству Украины финансировать социальные программы, направленные на то, чтобы около одного миллиона украинцев не стали бедняками», — заявил тогда ответственный директор Всемирного банка по Восточной Европе Аруп Банерджи.

Теперь госдолг Украины составляет почти два с половиной триллиона гривен, то есть 90 миллиардов долларов США. При этом государственный бюджет страны не превышает один триллион гривен, а ВВП — менее четырех триллионов. С начала 2020 года задолженность выросла на 0,8% в долларовом эквиваленте и на 9,96% в гривневом, сообщил украинский Минфин.

Полученные от Всемирного банка деньги пойдут на выплаты тем категориям украинцев, которые больше всего пострадали от карантинных ограничений, то есть представителям малого бизнеса, считает эксперта РИА Новости Сергей Левченко. Едва ли это поможет победить растущую бедность в стране.

Новый займ входит в программу «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины», которая была запущена Всемирным банком в 2014 году. В период пандемии коронавируса она стала актуальной, как никогда: управление ООН по координации гуманитарных вопросов ранее спрогнозировало рост бедности в стране на девять миллионов человек. В 2017 году за чертой фактического прожиточного минимума доходов находилось 58% украинцев, то есть больше 20 миллионов человек.

При таком госдолге и уровне бедности впору говорить о дефолте, который де-факто уже давно на Украине наступил, рассказал эксперт Российского Института Стратегических Исследований (РИСИ), экономист Михаил Беляев. Киев пока не спешит официально признавать неспособность расплатиться по долгами, но экономику государства это уже не спасет.

«Слово дефолт по отношению к Украине уже звучит, как вполне реальный сценарий. Технически его еще не объявили, но де-факто можно сказать, что он уже давным-давно настал, просто его не оформляют протокольно. Украина уже настолько погрязла в задолженностях международным финансовым организациям, настолько у страны деморализована экономика, что можно говорить о полном упадке и экономическом капкане по отношению к своим кредиторам», — подчеркнул специалист.

К последним собеседник «Политики Сегодня» отнес Соединенные Штаты и Европейский союз (ЕС) со своими финансовыми организациями. Их денежная помощь Киеву рассчитана только на то, чтобы «прибрать» страну к своим рукам, убежден Беляев. И пока у западных кредиторов это неплохо получается.

«Украине и дальше будут давать деньги, подкармливать какими-то минимальными средствами, чтобы там не было социально-экономического взрыва. Запад пытается сгладить чересчур острые углы, которые касаются бедности и других подобных моментов. В будущем они могут стать причиной серьезной нестабильности внутри страны и неконтролируемых беспорядков, поэтому от них пытаются избавиться. На то, что Украина когда-то с этими долгами расквитается, наверное, надежды уже нет никакой», — добавил эксперт.

Объявление дефолта может помочь Украине выйти из затруднительной ситуации: в ходе процесса появится возможность или списать часть долга, или его пролонгировать. Экономист РИСИ заключил, что постоянные займы Киеву одобряют не для того, чтобы вывести страну из кризиса, а чтобы продолжать держать страну во главе с президентом Владимиром Зеленским «на коротком поводке».