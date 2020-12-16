Ограничительные меры, введенные в связи с коронавирусом, скорее всего, будут действовать в Москве и в 2021 году. Об этом в среду сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ограничительные меры, введенные в связи с коронавирусом, скорее всего, будут действовать в Москве и в 2021 году. Об этом в среду сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

При этом градоначальник отметил, что в будущем году они могут быть смягчены. Он также подчеркнул, что решения, за которые многие критиковали городские власти, в условиях распространения инфекции спасли десятки тысяч жизней.