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12:33   16 Декабря 2020
Общество

Собянин рассказал об ограничениях по коронавирусу в Москве в 2021 году

Собянин рассказал об ограничениях по коронавирусу в Москве в 2021 году

Ограничительные меры, введенные в связи с коронавирусом, скорее всего, будут действовать в Москве и в 2021 году. Об этом в среду сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

При этом градоначальник отметил, что в будущем году они могут быть смягчены. Он также подчеркнул, что решения, за которые многие критиковали городские власти, в условиях распространения инфекции спасли десятки тысяч жизней.

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#москва #собянин #коронавирус

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