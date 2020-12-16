Профессор МГУ назвал центральные темы пресс-конференции Путина

Президент РФ Владимир Путин впервые проведет ежегодную пресс-конференцию в удаленном формате. Помимо журналистов, к нему смогут обратиться простые граждане благодаря прямой линии.

Президент РФ Владимир Путин впервые проведет ежегодную пресс-конференцию в удаленном формате. Помимо журналистов, к нему смогут обратиться простые граждане благодаря прямой линии.

Кремль пообещал, что разговор будет насыщенным и долгим. На это повлияет симбиоз пресс-конференции и прямой линии.

Профессор факультета политологии МГУ Сергей Володенков рассказал изданию NEWS.ru, что, вероятнее всего, центральными темами обсуждения будут коронавирус и массовая вакцинация россиян. Неразрывно с ними идут вопросы экономики, доходов граждан, ВВП, цен на продукты. Путин наверняка подробно расскажет о мерах поддержки социально незащищенных слоев населения, а также бизнеса.