Во Франции разгорелась битва за пруд с громкими лягушками

Суд пытается выселить земноводных из-за жалоб на кваканье. Правозащитники против.

После девяти лет судебных баталий французские пенсионеры Мишель и Анни Пешераc из деревни Гриньоль рассказали, что суд дал им 90 дней на то, чтобы осушить пруд площадью 300 квадратных метров возле их дома, а также избавиться от обитающих в нем лягушек, сообщает The Guardian.

Пенсионеры рассказали, что в 2012 году их сосед Жан-Луи Мальфионе не выдержал доносящегося из пруда громкого кваканья и подал в суд. Что побудило мужчину просить защиты от лягушек у французской Фемиды, чета Пешерас объяснить не берется. Ведь в 2008 году, как заверили супруги, мсье Мальфионе не жаловался и даже просил у них совета, как сделать подобный водоем на своем участке.

Пешрас пытались доказать суду, что квакающие лягушки — нормальное явление для сельской местности. Впрочем, безуспешно. Супруги уже взялись за осушение водоема, который, помимо земноводных, является пристанищем для рыб и птиц, а также водопоем для кабанов и других диких животных. Выбора у семейной пары не было. Неисполнение судебного вердикта обернулось бы штрафом 150 евро за каждый просроченный день.

У Пешерас нашлись защитники. Французская экоассоциация Société pour l'Etude et l'Aménagement de la nature dans le Sud-Ouest обратилась в высшую судебную инстанцию Франции с требованием отменить решение суда. Активисты заявили, что в водоеме проживают шесть охраняемых видов лягушек, которых недопустимо лишать их привычной среды обитания.

Активисты также собрали около 100 000 подписей под петицией на французской гражданской платформе MesOpinions.com, чтобы спасти лягушек и защитить пруд.

Стоит добавить, что подобные сельские инциденты для французских судов не являются чем-то новым. В заголовки газет уже попадали судебные дела против пахнущих коров и коровьих колокольчиков, кукарекающих петухов, шумных уток, а также звона церковных колоколов.