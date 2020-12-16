Бывший украинский военный попался на продаже украденных раций под Львовом

Сотрудники украинской спецслужбы пресекли продажу похищенных радиостанций. По данному факту СБУ возбудила дело в отношении бывшего военнослужащего.

Сотрудники украинской спецслужбы пресекли продажу похищенных радиостанций. По данному факту СБУ возбудила дело в отношении бывшего военнослужащего.

Силовики получили информацию о том, что с территории части в Львовской области были похищены многофункциональные средства связи, сообщает "ПолитНавигатор".

За каждую из украденных радиостанций бывший военный намеревался получить по десять тысяч долларов. Силовики задержали его при попытке сбыть три единицы. При обыске у злоумышленника были обнаружены комплектующие к средствам связи и программное обеспечение.

Хищение в вооруженных силах Украины — дело не такое уж редкое. Представитель народной милиции ЛНР сообщил о попытке кражи целого ящика патронов.