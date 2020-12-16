Азаров рассказал, где "осели" финансы на строительство проекта "Стена"

Украинская Госпогранслужба недовольна провалом проекта "Стена" на границе с Россией. Об этом заявил экс-премьер страны Николай Азаров в своем Telegram-канале.

Украинская Госпогранслужба недовольна провалом проекта "Стена" на границе с Россией. Об этом заявил экс-премьер страны Николай Азаров в своем Telegram-канале.

По словам политика, неудивительно, что Киев ничего не построил за шесть лет.

Стоит отметить, что на проект выделили 1,7 млрд гривен. Азаров считает, что украинским властям стоило направить средства на строительство больниц или дорог.

Однако финансы "осели" в карманах экс-премьера Украины Арсения Яценюка и его сторонников, резюмировал политик.