В США рассказали, как Россия может дотянуться до Миссисипи ракетами "Булава"

Испытания российской баллистической ракеты "Булава" стали "превью конца цивилизации", уверены авторы издания из США Popular Mechanics.

Испытания российской баллистической ракеты "Булава" стали "превью конца цивилизации", уверены авторы издания из США Popular Mechanics.

Баллистические ракеты "Булава" были испытаны 12 декабря в Охотском море экипажем подлодки "Владимир Мономах". Известно, что военнослужащими был произведен залп четырьмя боеприпасами по береговым целям на полигоне Чижа, который расположен под Архангельском. В Минобороны РФ сообщили, что все тренировочные мишени были успешно поражены моряками.

Ракетные стрельбы вызвали повышенный интерес со стороны зарубежных СМИ, которые остались под впечатлением от запуска четырех баллистических ракет. Авторы статьи считают, что Россия продемонстрировала миру "превью конца цивилизации".

"Хорошо, что это было всего лишь испытание", — отметили журналисты из США.

Возможности "Булавы" впечатлили американских аналитиков, которые обратили внимание на то, что ракеты поразили цели в регионе, расположенном неподалеку от Финляндии, после того, как были выпущены с территорий вблизи Японии.

По их мнению, Москва при помощи подобных боеприпасов может дотянуться до западных земель США у реки Миссисипи, выпустив ракеты из Охотского моря, или же поразить местность к востоку от реки, выстрелив из Белого моря.