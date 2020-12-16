Башкирия выступает против штрафов для бизнеса

Региональное отделение «Партии Роста» предлагает вместо штрафов использовать публичный рейтинг, пока не закончится «коронакризис».

В Башкортостане предложили ввести мораторий на штрафы для бизнеса до 2024 года. Авторами идеи выступили представители регионального отделения «Партии Роста».

Политики обсудили предложение 15 декабря на круглом столе в студии канала РБК. В заседании приняли участие заместитель председателя «Партии Роста» Сергей Демин, заведующий отделом Аппарата по обеспечению деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан Артем Гареев, а так же члены бизнес-сообщества и контролирующих ведомств.

«Важно отменить все штрафные санкции, чтобы предприниматели выдержали коронакризис и остались на плаву, развиваясь и платя налоги, а не банкротились и уходили с рынка, опустошая бюджет», — отметил член политического совета регионального отделения "Партии Роста" Антон Копанев.

Сами предприниматели тоже говорили, что в ситуации, когда выручка сократилась в четыре раза, штрафы могут привести к массовому банкротству и росту безработицы. При этом участники круглого стола уверены, что одного продления моратория на плановые проверки малого бизнеса до 31 декабря 2021 года недостаточно.

«В этом году у бизнеса в приоритете – выжить и сохранить рабочие места. А что мы видим на самом деле? Могу рассказать на примере своего предприятия. Пришли мне в ноябре на счет копейки. С них необходимо заплатить налоги и зарплату. Не заплатил зарплату, попадаешь под уголовную ответственность, не заплатил налоги, получаешь штраф, блокировку счета и камеральную проверку вишней на торте. И что в этой ситуации делать?» — недоумевает директор строительной компании Альберт Рыскильдин.

В «Партии Роста» уверены, что введение моратория на штрафы и санкции до 2024 года облегчит ситуацию. Партийцы предлагают вместо штрафов по результатам проверок присваивать публичный рейтинг качества предприятия на соответствие требованиям законодательства. Контролирующие и надзорные органы положительно отозвались об инициативе команды Бориса Титова. Например, прокуратура сообщила о том, что более 6000 запросов на проверки бизнеса отменены. В свою очередь, МЧС высказалось за уменьшение суммы штрафов, увеличение срока их уплаты и предупреждение предприятиям, которые в первый раз нарушили технику безопасности.