Житель Кельна осудил меры властей Германии по борьбе с COVID-19

Страны Европы одна за другой вводят жесткие ограничения из-за сложной ситуации с коронавирусом. Так, в Германии с 16 декабря прекращают работу все магазины ( кроме продуктовых, точек по продаже бытовой химиии и галантерейных товаров), закрываются школы и детские сады.

Открытыми также останутся аптеки, заправки, банки, сберкассы и почта. Кинотеатры, музеи, выставочные залы, фитнес-клубы и бассейны по-прежнему не будут работать. Заведениям общепита власти не стали запрещать продавать еду навынос, но теперь покупатели не смогут съесть ее вблизи заведения. Распитие алкогольных напитков в общественных местах также попало под табу.

Локдаун продлится все рождественские каникулы — минимум до 10 января.

Ограничительные меры канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министры 16 федеральных земель Германии утвердили еще в воскресенье, 13 декабря. Немцам дали два дня на то, чтобы сделать покупки к Рождеству, поэтому в торговых центрах и маленьких магазинах образовались огромные очереди. Об этом «Политике Сегодня» рассказал житель Кельна Александр Ш. Он считает, что власти соседних Нидерландов поступили более правильно, закрыв все сразу после объявления.

