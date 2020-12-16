Житель Кельна осудил меры властей Германии по борьбе с COVID-19

В Германии с 16 декабря прекращают работу все магазины, кроме продовольственных, закрываются школы и детские сады. Локдаун из-за коронавируса продлится все рождественские каникулы — до 10 января.

Страны Европы одна за другой вводят жесткие ограничения из-за сложной ситуации с коронавирусом. Так, в Германии с 16 декабря прекращают работу все магазины ( кроме продуктовых, точек по продаже бытовой химиии и галантерейных товаров), закрываются школы и детские сады.

Открытыми также останутся аптеки, заправки, банки, сберкассы и почта. Кинотеатры, музеи, выставочные залы, фитнес-клубы и бассейны по-прежнему не будут работать. Заведениям общепита власти не стали запрещать продавать еду навынос, но теперь покупатели не смогут съесть ее вблизи заведения. Распитие алкогольных напитков в общественных местах также попало под табу.

Локдаун продлится все рождественские каникулы — минимум до 10 января.

Ограничительные меры канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министры 16 федеральных земель Германии утвердили еще в воскресенье, 13 декабря. Немцам дали два дня на то, чтобы сделать покупки к Рождеству, поэтому в торговых центрах и маленьких магазинах образовались огромные очереди. Об этом «Политике Сегодня» рассказал житель Кельна Александр Ш. Он считает, что власти соседних Нидерландов поступили более правильно, закрыв все сразу после объявления.

«У нас не совсем правильный лоукдаун, как я считаю. В воскресенье вечером объявили, что со среды закроются все магазины, кроме продовольственных. То есть людям дали два дня, чтобы побегать и все закупить. У нас в магазины пускают ограниченные количество людей, это привело к большим очередям на вход. Люди стоят на расстоянии, но понятно, что если в центре города очереди в магазин на 300 метров, пройти по улице будет невозможно. В основном, люди покупали подарки, какие-то строительные товары, чтобы заняться ремонтом в длинные выходные», — рассказал Александр.

Germany to go into lockdown over Christmas pic.twitter.com/HbvfOfwhqC — The National (@TheNationalNews) December 13, 2020

Большинство жителей Германии будут покупать подарки в интернете, часть из них воспользуется подарочными сертификатами и купонами, которыми можно будет воспользоваться уже после снятия ограничений, полагает собеседник издания.

«Немцы часто покупают подарки в последние дни. Мало кто приобретает их заранее», — объяснил собеседник.

Встретить праздники большой компанией у немцев не получится. На рождественские праздники 24 — 26 декабря власти ввели небольшое послабление, разрешив компании не более пяти человек, проживающих в разных домах (но не более, чем три домохозяйства). Плюс дети до 14 лет.

Впрочем, собеседник «Политики Сегодня» сомневается, что немцы будут строго соблюдать требования.

«Рождество все будут праздновать по-разному. Хоть и говорят, что у немцев сильная дисциплина, но на самом деле, люди делятся на две категории. Осторожны в Германии 40-50%, а остальные делают, что хотят. Я не знаю, как это будут контролировать в Новый год. В прошлый [локдаун] это контролировалось не сильно. Фишка в том, что эти ограничения идут как рекомендация. Полиция не сможет ворваться в мой дом, если заподозрит, что дома находится три семьи, а не две. Это непроверяемо. Можно как хочешь отмечать», — рассуждает собеседник.

В Новый год власти настоятельно рекомендуют гражданам отказаться от запуска фейерверков. Каждая федеральная земля может по своему усмотрению (в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе) ужесточать правило. Так, в Баварии выходить вечерами на улицу можно лишь по веской причине. Например, возвращение с работы или прогулка с домашним питомцем. В земле Северный Рейн-Вестфалия, где проживает Александр, запрещено гулять в новогоднюю ночь компаниями больше пяти человек.

«Нам даже запретили продавать фейерверки в магазинах. При этом можно взрывать старые фейерверки, которые остались с предыдущего Нового года, но только на своей частной территории, у дома. По сути, на Новый год введено что-то вроде комендантского часа. Это действительно жесть. Интересно, как люди поведут себя в таком случае», — задался вопросом житель Кельна.

С 15 на 16 декабря в Германии умерли 952 пациента с коронавирусом - это максимум за весь период пандемии. Общее число умерших составляет 23 427. За сутки в стране зафиксировано 27 728 новых случаев заражения.

А как в других странах Европы?

С полуночи 15 декабря тотальный карантин начал действовать в Нидерландах. Там сценарий схож с Германией: мягкие ограничения не сработали, а накануне локдауна встраивались огромные очереди. Открытыми останутся магазины первой необходимости, химчистки и библиотеки. Ограничения продлятся минимум до 19 января. В Рождество будут сделаны некоторые послабления: можно будет принимать не двух, а трех гостей, не считая детей до 13 лет.

В Великобритании с 16 декабря введен максимальный, третий уровень ограничений. От локдауна он отличается тем, что продолжают работать непродовольственные магазины, спортзалы и салоны красоты. Но закрываются заведения общественного питания, кроме обслуживания на вынос, театры, футбольные стадионы и другие общественные места. С 23 по 27 декабря власти ослабят ограничения на поездки, а также разрешат принимать дома ограниченное число гостей.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте посоветовал готовиться «к трезвому Рождеству, без вечеринок с объятиями и поцелуями». Во многих регионах страны введен частичный локдаун. Поездки между регионами с 21 декабря по 6 января запрещены. В рождественские дни и Новый год итальянцам запретили покидать дома без медицинской или иной острой необходимости. С 22:00 до 05:00 вводится комендантский час. Это означает, что традиционные полуночные мессы в храмах придется отменить, хоть официально церквям разрешено не закрываться.

Франция 15 декабря отменила локдаун, введенный 28 ноября. Теперь можно выходить из дома без письменного или текстового разрешения. Но сохраняется комендантский час с 20:00 до 06:00. Даже в канун Нового года. Отменят его лишь накануне Рождества — 24 декабря. Кроме того, власти страны решили не открывать горнолыжные курорты.

Австрия, как и Франция, завершила второй общенациональный локдаун 7 декабря. В стране сократили комендантский час (теперь он действует с 20:00 до 06:00), открыли магазины и разрешили предоставлять услуги не первой необходимости. Общепит продолжает работать только на вынос, а знаменитые рождественские ярмарки отменены.