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11:47   16 Декабря 2020
Происшествия

Курьера-мигранта зарезали после конфликта на юго-западе Москвы

Курьера-мигранта зарезали после конфликта на юго-западе Москвы

Рабочий день курьера одной из компаний по доставке еды закончился трагедией на юго-западе Москвы. Очевидцы происшествия рассказали, пострадавший скончался в реанимации больницы.

По предварительным данным, 19-летний молодой человек получил смертельное ранение на Голубинской улице. Личность нападавшего пока не установлена, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по 105 статье УК РФ. Правоохранителям предстоит установить причины и обстоятельства случившегося.

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