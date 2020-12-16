Курьера-мигранта зарезали после конфликта на юго-западе Москвы

Рабочий день курьера одной из компаний по доставке еды закончился трагедией на юго-западе Москвы. Очевидцы происшествия рассказали, пострадавший скончался в реанимации больницы.

Рабочий день курьера одной из компаний по доставке еды закончился трагедией на юго-западе Москвы. Очевидцы происшествия рассказали, пострадавший скончался в реанимации больницы.

По предварительным данным, 19-летний молодой человек получил смертельное ранение на Голубинской улице. Личность нападавшего пока не установлена, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по 105 статье УК РФ. Правоохранителям предстоит установить причины и обстоятельства случившегося.