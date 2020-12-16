Депутатам Госдумы РФ запретили иметь второе гражданство

Закон, запрещающий депутатам парламента иметь иностранное гражданство, одобрен Совфедом.

Закон, запрещающий депутатам парламента иметь иностранное гражданство, одобрен Совфедом.

Новые правила вносятся в закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации".

По новым правилам, основанием для досрочного прекращения полномочий сенатора или депутата является установленный факт наличия иностранного гражданства или несоблюдение требований по сроку проживания на территории субъекта России. Ранее депутатского мандата могли лишить при выявлении вкладов в иностранных банках.