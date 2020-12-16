Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:31   16 Декабря 2020
Политика

Депутатам Госдумы РФ запретили иметь второе гражданство

Депутатам Госдумы РФ запретили иметь второе гражданство

Закон, запрещающий депутатам парламента иметь иностранное гражданство, одобрен Совфедом.

Новые правила вносятся в закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации".

По новым правилам, основанием для досрочного прекращения полномочий сенатора или депутата является установленный факт наличия иностранного гражданства или несоблюдение требований по сроку проживания на территории субъекта России. Ранее депутатского мандата могли лишить при выявлении вкладов в иностранных банках.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #депутаты #гражданство

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров