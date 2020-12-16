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11:30   16 Декабря 2020
Политика

Закон о неприкосновенности экс-президента РФ одобрил Совфед

Закон о неприкосновенности экс-президента РФ одобрил Совфед

Совфед РФ одобрил законопроект о расширении неприкосновенности экс-президентов России.

В документе сказано, что процедуру лишения неприкосновенности бывшего главы государства может инициировать СК РФ. Орган должен направить соответствующий запрос в Госдуму. После парламентарии рассмотрят заявление о лишении статуса экс-президента неприкосновенности. Поводом для проведения процедуры может стать госизмена или совершение тяжкого преступления бывшим главой государства.

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#россия #законопроект #совфед #экс-президент

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