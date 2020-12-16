Закон о неприкосновенности экс-президента РФ одобрил Совфед

Совфед РФ одобрил законопроект о расширении неприкосновенности экс-президентов России.

Совфед РФ одобрил законопроект о расширении неприкосновенности экс-президентов России.

В документе сказано, что процедуру лишения неприкосновенности бывшего главы государства может инициировать СК РФ. Орган должен направить соответствующий запрос в Госдуму. После парламентарии рассмотрят заявление о лишении статуса экс-президента неприкосновенности. Поводом для проведения процедуры может стать госизмена или совершение тяжкого преступления бывшим главой государства.