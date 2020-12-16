Президент Ирана обрадовался поражению Трампа на выборах

Президент Ирана Хасан Роухани порадовался поражению бывшего президента Дональда Трампа на выборах в США. Иранский политик также назвал Трампа террористом. Соответствующее заявление Роухани сделал в среду, 16 декабря.

Президент Ирана Хасан Роухани порадовался поражению бывшего президента Дональда Трампа на выборах в США. Иранский политик также назвал Трампа террористом. Соответствующее заявление Роухани сделал в среду, 16 декабря. Глава государства также объяснил, что одной из причин поражения Трампа стал «провал экономической войны» против Ирана. Роухани заявил, что экс-глава Белого дома совершал преступления, убивал людей, и даже «препятствует импорту вакцины в Иран». Выступление транслировало государственное телевидение страны.

«Некоторые говорят, что мы воодушевлены приходом Байдена к власти. Это не так, но мы очень счастливы, что ушел Трамп» — заявил Роухани.

В начале декабря избранный президент США Джо Байден сообщил, что планирует вернуть Вашингтон в соглашение по иранской ядерной программе, из которого Трамп вышел 8 мая 2018 года. Он намерен провести переговоры и заключить последующие соглашения с Ираном, которые бы «ужесточили и продлили ограничения на ядерную программу Тегерана, а также коснулись бы ее ракетной программы».

При этом Иран не намерен вести переговоры по своей ракетной программе с новой администрацией Соединенных Штатов. Вместо этого исламская республика требует от США внести коррективы в политику по отношению к ней, снять санкции и компенсировать экономический ущерб, нанесенный стране выходом из «ядерной сделки».

Коллегия выборщиков 14 декабря утвердила результаты голосования на выборах президента, согласно которым Байден станет новым главой государства. В поддержку демократа выступили 306 выборщиков, а в пользу действующего президента республиканца Трампа — 232. Чтобы стать президентом США, кандидату необходимо получить 270 голосов.