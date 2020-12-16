Оперштаб сообщил о новых случаях коронавируса в России

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в России сообщил о 26 509 новых случаях заболевания.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в России сообщил о 26 509 новых случаях заболевания.

Новые пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19 были обнаружены в 85 регионах страны. По данным оперштаба, 17,8% из выявленных заболевших не жаловались на типичные симптомы проявления болезни. Врачи зафиксировали 596 летальных исходов. За минувшие сутки в России полностью выздоровели 26 490 человек.

С начала пандемии в стране было выявлено 2 734 454 случая коронавируса и 48 564 летальных исхода. Врачи рекомендуют соблюдать перчаточно-масочный режим даже тем, кто уже переболел COVID-19. В случае обнаружения у себя симптомов заболевания необходимо срочно обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.