Более 35 тысяч петербуржцев сдали тесты на коронавирус за сутки

Медики Санкт-Петербурга за последние 24 часа обследовали на COVID-19 35 593 человека. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Медики Санкт-Петербурга за последние 24 часа обследовали на COVID-19 35 593 человека. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно оперативным данным, под медицинским наблюдением в Северной столице находится 1782 человека. Из них 15 — в обсерваторе, 1274 — контактные, 493 — на самоизоляции.

"Обработано 2322 вызова, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом", — говорится в публикации.

По последним данным, в Петербурге за все время эпидемии насчитывается 182 022 случая COVID-19. Справиться с инфекцией смогли 102 497 человек, 6460 скончались.

Во вторник в городском управлении Роспотребнадзора заявили, что введенные ограничения привели к стабилизации эпидемической ситуации. Они дали эффект спустя две недели, уточнила замначальника отдела эпиднадзора Ирина Катаева.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов не исключил, что ограничительные меры могут быть ослаблены, если обстановка с заболеваемостью в городе улучшится, передает телеканал "360". Вместе с тем он предупредил, что их могут и усилить в случае ее ухудшения.