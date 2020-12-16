Эксперты обсудят помощь государства бизнесу в медиацентре "Патриот"

Пресс-конференцию на тему "Безработица, помощь государства и особенности трудовой миграции в условиях пандемии" проведут ФАН и Медиагруппа "Патриот" в среду, 16 декабря, в 12:00.

Пресс-конференцию на тему "Безработица, помощь государства и особенности трудовой миграции в условиях пандемии" проведут ФАН и Медиагруппа "Патриот" в среду, 16 декабря, в 12:00.

Несмотря на серьезный удар, который пандемия коронавируса нанесла по предпринимательской отрасли, бизнес отмечает и позитивные моменты. Среди них: сокращение серых схем и рост конкуренции, первое стало возможно благодаря внедрению цифровизации.

Специалисты в сфере экономики и законодательной сферы, а также социологи, юристы, политики, общественники и коммерсанты обсудят в медиацентре "Патриот" сохранение занятости в субъектах МСП и эффективность государственной поддержки на региональном и федеральном уровнях. Эксперты подведут итоги госпрограммы по предоставлению бизнесу из пострадавших отраслей беспроцентных кредитов на зарплатные проекты.

Прямой эфир пресс-конференции можно посмотреть здесь, старт в 12:00.