В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах будет особенно морозно в январе

В первый месяц 2021 года погодных аномалий не ожидается.

Температура воздуха в январе 2021 года будет выше нормы на европейской территории России, севере Западной Сибири, на Урале и Таймыре. Специалисты Гидрометцентра озвучили прогноз погоды на первый месяц нового года, сообщает «Российская газета».

По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, морозно должно быть на юге Западной Сибири, в Красноярском крае, Иркутской, Амурской областях, Хабаровском и Приморском краях, в Забайкалье. Традиционно очень морозно будет в Якутии: периодами до минус 50 градусов. Днем температура воздуха опустится до минус 35.

Морозные периоды, когда столбики термометра будут понижаться до минус 33 градусов, ожидаются в январе в Коми и на востоке Архангельской области.

В Центральном, Приволжском и Северо-Западном округах будет преимущественно 6-13 градусов мороза по ночам, а днем - до минус 10. Однако и здесь ожидаются несколько морозных дней, когда температура будет опускаться до минус 25 ночью и до минус 20 днем.

На юге России в самые холодные дни будет до минус 9 градусов. Днем - от минус 4 до плюс 1. В Сочи в январе - до плюс 11.

В Москве синоптики прогнозируют обычный январь, без аномалий. Это значит , что температура воздуха днем составит минус 1-6 градусов. По ночам до минус 11. Будут и январские морозы - до минус 18 днем и минус 25 ночью. При этом осадков будет меньше, чем в декабре.

Паршина подчеркнула, что это предварительный прогноз погоды.