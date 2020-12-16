Максим Шугалей посетит заседание по социальной политике в Коми

Социолог Максим Шугалей будет помогать решать проблемы Коми, сообщил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Социолог Максим Шугалей будет помогать решать проблемы Коми, сообщил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Максим Шугалей торопился в Коми, чтобы попасть на заседание комитета Государственного Совета Республики. На повестке дня обозначены вопросы по социальной политике, уточнил Малькевич.

Социолог также проходит медицинское обследование, которое продлится несколько месяцев. Депутатский мандат он передал руководителю республиканского исполкома Общероссийского народного фронта в Коми Елене Ивановой.

Максим особо подчеркнул, что он не бросит Коми и будет работать в общественной приемной, а также помогать в решении различных вопросов.