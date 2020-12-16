«Не повторять за Обамой». Байдену посоветовали стратегию в отношении России

Новоиспеченному президенту нужно забыть политику Барака Обамы, пишут эксперты The New York Times.

Демократа Джозефа Байдена, который 20 января 2021 года станет новым американским президентом, уже начинают готовить к противостоянию с Россией. Роль наставника на себя взяла бывший старший директор по вопросам РФ Совета нацбезопасности Белого дома Фиона Хилл.

Она работала вместе с 44-м президентом США Бараком Обамой, а заместителем главы государства тогда был сам Байден. Теперь Хилл советует демократу не повторять ошибок своего бывшего босса и «считаться с Россией», ведь с тех пор расстановка сил на политической арене изменилась.

«Барак Обама относился к России очень пренебрежительно, называл ее региональной державой. Они [Обама и его администрация] не желали много думать о России <…> Но мир полностью изменился. Байден не может стать Обамой 2.0. Им [Байдену и его команде] придется думать иначе», — цитирует советника газета The New York Times (NYT).

Авторы NYT сообщают, что в Москве якобы осталась недовольны победой на выборах кандидата от Демпартии. Действующий президент Дональд Трамп шел на контакт с Россией и не раз выражал симпатию президенту Владимиру Путину. К примеру, в интервью программе The Rush Limbaugh Show республиканец сказал, что ему «нравится Путин», а Путину «нравится» сам Дональд Трамп.

От Байдена таких слов ожидать не стоит, уверены в NYT, которую подозревают в симпатиях к демократам и левым. Демократическая партия уже поставила себе «галочку» о том, что все полтора месяца со дня выборов в США (3 ноября) Москва официально не признавала «победу» Байдена, а российские СМИ «радостно поддерживали необоснованные заявления президента Трампа о фальсификации голосования». Владимир Путин, считают в NYT, поздравил демократа с победой слишком поздно (15 декабря), когда тот одержал верх на коллегии выборщиков.

Помимо поддержки Трампа, издание обвинило Россию в содействии хакерам, которые якобы взламывают системы американских госучреждений и вмешиваются в выборы. Речь идет о голосовании 2016 года, когда победу одержал республиканец. Москву тогда обвинили во «вмешательстве» в процесс выборов. Но за четыре года ни одного доказательства этого найдено не было.

«Путин был соперником Обамы, <…> но теперь будущий президент столкнется с еще более смелым российским лидером, который продвигает интересы своей страны и бросает вызов американцам не только на ближнем зарубежье, но и в Западной Европе, Африке, Латинской Америке и Арктике. Путин стал угрозой для США и превратился в злобного политика, чьи доверенные лица наводняют соцсети дезинформацией и стремятся вмешаться в выборы с явным предубеждением против демократов, таких как Байден», — заверили в NYT.

Поэтому Байдену следует отступить от политики Обамы и выстроить собственную стратегию против России, обеспечив национальную безопасность США, говорится в материале NYT. Сделать это предлагается следующим образом: время от времени Белому дому нужно будет «давить на Кремль», а в иных случаях добиваться «сотрудничества» с ним.

Не «повторять за Обамой» будет довольно трудно, учитывая, что большую часть своей администрации Байден формирует из команды 44-го президента. Главой национальной разведки, например, станет Эврил Хейнс, которая во время президентства Обамы была его замсоветника по национальной безопасности. А Энтони Блинкен, занимавший пост заместителя госсекретаря, в 2021 году возглавит Госдепартамент.

Несмотря на это, Байден сможет работать без оглядки на политику позапрошлого президента, полагает научный сотрудник Института США и Канады, политолог Александра Филиппенко. Политического опыта демократу не занимать: он прошел путь от самого молодого сенатора в истории США до самого пожилого президента.

«Байден, конечно, политик очень опытный, и его опыт говорит о том, что он будет выстраивать собственную политику в отношении России. У него будет свой ход мыслей, своя тактика. Но в его администрации будет много людей, которые состояли в команде Барака Обамы. Это тоже отразится на политических решениях. Я предполагаю, что Байден будет исходить из нынешней ситуации и расстановки сил, ведь он находится в политическом поле уже долгие годы, больше 40 лет», — заявила Филиппенко.

Байден начал политическую карьеру 48 лет назад, став в 1972 году сенатором от штата Делавэр. Тогда ему было 30 лет — минимальный возраст для того, чтобы занять этот пост. За всю свою карьеру с нынешним президентом России Байден лично встречался всего один раз: во время поездки в Москву в 2011 году. Тогда Владимир Путин был премьер-министром.

Барак Обама за годы своего президентства (2009-2017 годы) стал абсолютным рекордсменом по числу санкций, введенных в отношении России. Какой титул достанется Байдену Александра Филиппенко прогнозировать не взялась. По ее словам, все будет зависеть от политических решений 46-го президента США.